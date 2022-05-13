Мостовой дал прогноз на исход матча "Спартак" - "Зенит"
Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
"В этот раз "Спартак", конечно, не пропустит семь голов. Такое, как произошло в Питере, бывает раз в десять лет. Такого точно не будет. Тем более "Зенит" уже давно чемпион, да и "Спартак" выровнялся. Игра должна получиться в удовольствие", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 15 мая. Начало встречи - в 16:30 мск.
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