Мостовой дал прогноз на исход матча "Спартак" - "Зенит"

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".

"В этот раз "Спартак", конечно, не пропустит семь голов. Такое, как произошло в Питере, бывает раз в десять лет. Такого точно не будет. Тем более "Зенит" уже давно чемпион, да и "Спартак" выровнялся. Игра должна получиться в удовольствие", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 15 мая. Начало встречи - в 16:30 мск.

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