Московское "Динамо" покупает бразильца за 6 миллионов евро

Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен

Полузащитник бразильского "Атлетико Минейро" Рубенс Диас может перебраться в московское "Динамо".

Об этом сообщили в твиттер-аккаунте Mercado da bola.

Источник отмечает, что представитель российского клуба находится в Бразилии для проведения переговоров о возможном трансфере футболиста.

Ожидается, что за новичка "Динамо" заплатит 6 млн евро.

В прошлом сезоне Диас провёл за клуб 22 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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