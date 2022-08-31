Московское "Динамо" подписало уругвайского защитника
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Защитник "Насьоналя" Николас Маричал стал игроком московского "Динамо".
Как сообщает пресс-служба бело-голубых, контракт уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2026/2027.
В столичном клубе Маричал будет выступать под номером 18.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Не пропустите: "Арсенал" хочет купить лидера "Лиона". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины может сменить клуб
-
Тренер "Спортинга" готов уйти в отставку в случае возвращения Роналду
-
Ключевой защитник киевского "Динамо" выбыл на 2-3 недели
-
Вингер "Зари" прошел медосмотр для киевского "Динамо"
-
Украинец Мудрик согласовал пятилетний контракт с "Арсеналом"
-
Московское "Динамо" подписало уругвайского защитника
-
41-летний Хоакин был готов завершить карьеру ради "Бетиса"
-
Звездный легионер "Шахтера" не собирается покидать команду
-
Одноклубники Роналду по "МЮ" требуют ухода португальца из клуба
-
В "Ливерпуле" не исключают новые трансферы до конца лета
-
Полузащитник "Тоттенхэма" перешел в "Сампдорию"
-
"Милан" продлил свою внушительную серию без поражений
-
Полузащитник "Наполи" стал игроком "ПСЖ"
-
Роналду посоветовали завершить карьеру
-
Хавбек киевского "Динамо" Цыганков заинтересовал испанские клубы
-
Балотелли принял решение сменить клуб
-
Главные новости дня: 30 августа
-
"Интер" уверенно победил новичка Серии А
-
Дибала принес "Роме" крупную победу в Серии А
-
"РБ Лейпциг" Тедеско забил восемь голов в Кубке Германии