Московское "Динамо" подписало уругвайского защитника

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Защитник "Насьоналя" Николас Маричал стал игроком московского "Динамо".

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, контракт уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В столичном клубе Маричал будет выступать под номером 18.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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