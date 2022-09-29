Мората получил престижную награду в сборной Испании

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората получил награду лучшему игроку сборной Испании в сезоне-2021/22.

29-летнему футболисту вручили специальный приз в виде бронзовых бутс.

Награждение прошло вчера на специальном мероприятии.

В прошлом сезоне Мората забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 10 матчах за национальную команду.

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