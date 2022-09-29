Мората получил престижную награду в сборной Испании

Теги испанияальваро мората

Мората получил престижную награду в сборной Испании

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората получил награду лучшему игроку сборной Испании в сезоне-2021/22. 

29-летнему футболисту вручили специальный приз в виде бронзовых бутс.

Награждение прошло вчера на специальном мероприятии.

В прошлом сезоне Мората забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 10 матчах за национальную команду.

Не пропустите: Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сколько заработала сборная Украины в Лиге наций: названа сумма

Сколько заработала сборная Украины в Лиге наций: названа сумма

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов