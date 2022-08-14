Мората близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен
Нападающий "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мората близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Athletic.
По сведениям источника, английский клуб согласился заплатить за футболиста 35,5 миллионов евро. На переходе форварда настоял лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.
В прошлом сезоне 29-летний Мората выступал за "Ювентус" на правах аренды, провел 48 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" с Роналду позорно проиграл "Брентфорду". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Мората близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" назвала "Челси" цену на Обамеянга
-
"Барселона" не смогла обыграть мадридский клуб в матче Ла Лиги
-
ПСЖ разнес "Монпелье" в матче Лиги 1
-
"Интер" на 95-й минуте вырвал победу в стартовом туре Серии А
-
Гол Миранчука помог "Торино" обыграть команду Берлускони
-
"Милан" одержал уверенную победу в 1-м туре Серии А
-
1
"Манчестер Юнайтед" с Роналду позорно проиграл "Брентфорду"
-
"Сельта" упустила победу над "Эспаньолом"
-
"Монако" Головина в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги 1
-
"Зенит" вырвал победу над ЦСКА
-
"Арсенал" в феерическом матче победил "Лестер"
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Борнмут" в АПЛ
-
"РБ Лейпциг" Тедеско вновь не сумел выиграть в Бундеслиге
-
"Астон Вилла" обыграла "Эвертон" в матче АПЛ
-
"Локомотив" спас ничью с "Крыльями" и отдалился от зоны вылета
-
"Галатасарай" ведет переговоры по трансферу форварда "Спартака"
-
"Манчестер Сити" отдал защитника "Марселю"
-
"Барселона" покупает Бернарду Силву
-
Де Лигт рассказал о том, чем "Бавария" отличается от "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18