Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

Нападающий "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мората близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб согласился заплатить за футболиста 35,5 миллионов евро. На переходе форварда настоял лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне 29-летний Мората выступал за "Ювентус" на правах аренды, провел 48 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2024 года.

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