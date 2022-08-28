"Монпелье" забил семь голов в матче Лиги 1

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"Монпелье" забил семь голов в матче Лиги 1

Фото: твиттер "Монпелье"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Монпелье" на выезде разгромил "Брест" со счетом 7:0.

Победу гостям принесли дубли Элье Ваи и Валера Жермена, голы Фету Мауасса, Вахби Хазри и Николя Коццы. Стоит отметить, что хозяева почти тайм играли вдесятером из-за удаления Пьера Ле-Мелу.

"Монпелье", набрав шесть очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Брест" с четырьмя очками опустился на 14-ю позицию.

"Брест" – "Монпелье" - 0:7 (0:5)
Голы: Мауасса, 6 - 0:1, Ваи, 10 - 0:2, Хазри, 11 - 0:3, Коцца, 25 - 0:4, Ваи, 31 - 0:5, Жермен, 64 - 0:6, Жермен, 84 - 0:7

"Брест": Бизот, Дюверн, Шардонне, Дари, Брассье (Камара, 46), Белькебла, Ле-Мелу, Маньетти (Онора, 46), Белаили (Дембеле, 68), Перейра Лаже (Уронен, 85), Ле Дуарон (Слимани, 46).

"Монпелье": Омлин, Сако, Жюльен, Коцца (Эстев, 55), Сен-Люс, Мауасса (Суке, 68), Ферри, Шотар, Хазри (Жермен, 54), Норден (Леруа, 68), Ваи (Макуана, 80).

Удаление: Ле-Мелу (50).

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