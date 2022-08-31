"Монца" усилилась талантом "Ювентуса"

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"Монца" усилилась талантом "Ювентуса"

Фото: твиттер "Монцы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Монцы" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Ювентуса" Николо Ровеллы.

Новичок Серии А арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

20-летний Ровелла выступает за "Ювентус" с 2021 года. За туринский клуб он провел три матча. Ранее играл за "Дженоа". Сыграл 15 матчей за молодежную сборную Италии и забил три мяча.

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