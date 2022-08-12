"Монца" подписала защитника "Арсенала"

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"Монца" подписала защитника "Арсенала"

Фото: сайт "Монцы"/Автор неизвестен

Защитник "Арсенала" Пабло Мари на правах аренды перешел в "Монцу".

В контракте также прописано обязательство выкупа в случае выполнения определенных условий.

Ожидается, что "Монца" выкупит 28-летнего испанца при сохранении места в высшем дивизионе Италии.

Интересно, что Мари стал 12-м новичком для клуба, которым владеет Сильвио Берлускони.

В минувшем сезоне Мари защищал цвета "Удинезе" на правах аренды, забив 2 гола в 15 матчах. 

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