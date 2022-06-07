"Монако" зимой не продал Головина в клуб АПЛ за 40 миллионов евро

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"Монако" зимой не продал Головина в клуб АПЛ за 40 миллионов евро

Фото: твиттер Александра Головина/Автор неизвестен

"Монако" в зимнее трансферное окно отказался продавать российского полузащитника Александра Головина в зимнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, английский клуб был готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро. Впрочем, монегаски решили сохранить игрока.

В прошедшем сезоне 26-летний Головин провел за "Монако" 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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