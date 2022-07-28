"Монако" вступил в борьбу за Рабьо

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"Монако" вступил в борьбу за Рабьо

Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен

"Монако" проявляет интерес к французскому полузащитника "Ювентуса" Адриену Рабьо, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, монегаски рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются ПСЖ и "Лион".

В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. 

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