"Монако" в меньшинстве не смог выиграть в Лиге 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле сыграл вничью с "Клермоном" со счетом 1:1.

На 31-й минуте счет открыл Брель Эмболо, но во второй половине равновесие восстановил Комнен Андрич. Стоит отметить, что монегаски большую часть матча провели вдесятером из-за удаления Мохамеда Камара.

"Монако", набрав 21 очко, остался на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1. "Клермон" с 17 очками остался на восьмой позиции.

"Монако" – "Клермон" - 1:1 (1:0)

Голы: Эмболо, 31 - 1:0, Андрич, 53 - 1:1

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Минамино (Диатта, 21), Головин (Якобс, 61), Камара, Фофана, Бен-Йеддер (Матазо, 21), Эмболо.

"Клермон": Диав, Ветеска, Кофрие, Сейду, Нето, Рашани, Кауи, Маньен, Андрич (Доссу, 74), Кье (Аллевина, 64), Сарачевич.

Удаление: Камара (17).

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