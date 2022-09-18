"Монако" с крупным счетом победил в Лиге 1

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"Монако" с крупным счетом победил в Лиге 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде разгромил "Реймс" со счетом 3:0.

Победу монегаскам принесли голы Александра Головина, Такуми Минамино и Виссама Бен-Йеддера.

"Монако", набрав 14 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 6 очками остался на 16-й позиции.

"Реймс" – "Монако" - 0:3 (0:0)
Голы: Головин, 47 - 0:1, Минамино, 87 - 0:2, Бен-Йеддер, 90 - 0:3

"Реймс": Диуф, Бюси (Каюсте, 54), Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо, Зенели (Диаките, 46; Хольм, 82), Мунеци, Лопи (Мбуку, 76), Ито, Балогун.

"Монако": Нюбель, Агиляр (Вандерсон, 11), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Аклиуш (Желсон Мартинш, 66), Головин (Минамино, 65), Фофана, Матазо (Камара, 46), Бен-Йеддер, Эмболо.

Удаление: Локо (22).

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