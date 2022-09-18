"Монако" с крупным счетом победил в Лиге 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде разгромил "Реймс" со счетом 3:0.
Победу монегаскам принесли голы Александра Головина, Такуми Минамино и Виссама Бен-Йеддера.
"Монако", набрав 14 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 6 очками остался на 16-й позиции.
"Реймс" – "Монако" - 0:3 (0:0)
Голы: Головин, 47 - 0:1, Минамино, 87 - 0:2, Бен-Йеддер, 90 - 0:3
"Реймс": Диуф, Бюси (Каюсте, 54), Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо, Зенели (Диаките, 46; Хольм, 82), Мунеци, Лопи (Мбуку, 76), Ито, Балогун.
"Монако": Нюбель, Агиляр (Вандерсон, 11), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Аклиуш (Желсон Мартинш, 66), Головин (Минамино, 65), Фофана, Матазо (Камара, 46), Бен-Йеддер, Эмболо.
Удаление: Локо (22).
Не пропустите: 125 миллионов за сезон: назван самый высокооплачиваемый футболист мира. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Монако" с крупным счетом победил в Лиге 1
-
"Арсенал" одержал крупную победу и возглавил АПЛ
-
"Удинезе" обыграл "Интер" и возглавил Серию А
-
"Барселона" может бесплатно подписать звезду "Челси"
-
Ярмоленко рассказал о настрое сборной Украины на матчи Лиги наций
-
2
125 миллионов за сезон: назван самый высокооплачиваемый футболист мира
-
Главный тренер "Лестера" на грани увольнения
-
Сон Хын Мин повторил достижение Роналду в АПЛ
-
"Реал" хочет организовать матч легендарных теннисистов на обновленном "Бернабеу"
-
Брат Погба взят под стражу по делу о вымогательстве
-
"Манчестер Сити" вступает в борьбу за защитника "Интера"
-
"Тоттенхэм" – "Лестер" - 6:2 (видеообзор)
-
"Порту" на 99-й минуте спасся от поражения в чемпионате Португалии
-
"Боруссия" Д – "Шальке" - 1:0 (видеообзор)
-
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 0:3 (видеообзор)
-
"Аугсбург" – "Бавария" - 1:0 (видеообзор)
-
"Валенсия" разгромила "Сельту" в Ла Лиге
-
"РБ Лейпциг" потерпел разгромное поражение в Бундеслиге
-
"Тоттенхэм" уничтожил "Лестер" в матче АПЛ
-
"Ньюкасл" не смог победить в АПЛ, несмотря на гол Исака
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13