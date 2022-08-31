"Монако" с хоккейным счетом проиграл в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Труа" со счетом 2:4.
Победу гостям принесли голы Флориана Тардье, Вильзона Одобера, Мама Балде и Йоанна Сальмье. У хозяев отличились Гильермо Марипан и Юссуф Фофана. Стоит отметить, что монегаски больше тайма играли вдесятером из-за удаления Марипана.
"Труа", набрав шесть очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с 5 очками опустился на 14-ю позицию.
"Монако" – "Труа" - 2:4 (1:2)
Голы: Марипан, 10 - 1:0, Тардье, 22 (с пенальти) - 1:1, Одобер, 45 - 1:2, Балде, 48 - 1:3, Фофана, 63 - 2:3, Сальмье, 78 - 2:4
"Монако": Нюбель, Вандерсон (Агиляр, 46), Марипан, Сарр (Бадиашиле, 46), Дисаси, Камара (Жан Лукас, 81), Фофана, Бен-Йеддер (Диатта, 54), Минамино (Головин, 46), Эмболо, Якобс.
"Труа": Галлон, Бальде, Палмер-Браун, Сальмье, Поросо, Рипар (Рони Лопеш, 64), Тардье (Дингоме, 85), Куаме, Яде (Ларуси, 64), Одобер (Шавалерен, 72), Балде (Угбо, 71).
Удаление: Марипан (44).
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