"Монако" потерпел позорное поражение в Лиге Европы

Теги трабзонспормонако

"Монако" потерпел позорное поражение в Лиге Европы

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Трабзонспор" на своем поле разгромил "Монако" со счетом 4:0.

Победу турецкому клубу принесли голы Витора Уго, Эниса Барди, Трезеге, а также автогол Маланга Сарра.

"Трабзонспор" Турция – "Монако" Монако - 4:0 (1:0)
Голы: Сарр, 44 (автогол) - 1:0, Уго, 48 - 2:0, Барди, 57 - 3:0, Трезеге, 69 - 4:0

"Трабзонспор": Чакыр, Тюркмен (Витор Уго, 46), Бартра, Денсвил, Эльмали (Эрдоган, 77), Гамшик (Сиопис, 58), Бакасетас, Гбамен, Барди (Трезеге, 64), Джанини (Омюр, 57), Бозок.

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Сарр, Дисаси, Кайо Энрике (Якобс, 83), Головин (Минамино, 60), Камара, Фофана, Диатта (Желсон Мартинш, 61), Бен-Йеддер (Фолланд, 68), Эмболо (Боаду, 60). 

Не пропустите: "Арсенал" одержал минимальную победу в Лиге Европы. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября

Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов