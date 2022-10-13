"Монако" потерпел позорное поражение в Лиге Европы

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Трабзонспор" на своем поле разгромил "Монако" со счетом 4:0.

Победу турецкому клубу принесли голы Витора Уго, Эниса Барди, Трезеге, а также автогол Маланга Сарра.

"Трабзонспор" Турция – "Монако" Монако - 4:0 (1:0)

Голы: Сарр, 44 (автогол) - 1:0, Уго, 48 - 2:0, Барди, 57 - 3:0, Трезеге, 69 - 4:0

"Трабзонспор": Чакыр, Тюркмен (Витор Уго, 46), Бартра, Денсвил, Эльмали (Эрдоган, 77), Гамшик (Сиопис, 58), Бакасетас, Гбамен, Барди (Трезеге, 64), Джанини (Омюр, 57), Бозок.

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Сарр, Дисаси, Кайо Энрике (Якобс, 83), Головин (Минамино, 60), Камара, Фофана, Диатта (Желсон Мартинш, 61), Бен-Йеддер (Фолланд, 68), Эмболо (Боаду, 60).

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