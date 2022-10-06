"Монако" одержал уверенную победу в Лиге Европы
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Монако" на своем поле обыграл "Трабзонспор" со счетом 3:1.
Победу монегаскам принесли дубль Виссама Бен-Йеддера и гол Акселя Дисаси. У гостей отличился Анастасиос Бакасетас. Стоит отметить, что турки почти весь матч провели вдесятером из-за удаления Макси Гомеса.
"Монако" Монако – "Трабзонспор" Турция - 3:1 (2:0)
Голы: Бен-Йеддер, 14 - 1:0, Бен-Йеддер, 45 (с пенальти) - 2:0, Дисаси, 55 - 3:0, Бакасетас, 72 - 3:1
"Монако": Нюбель, Вандерсон (Марипан, 65), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин (Минамино, 73), Камара (Жан Лукас, 65), Фофана, Диатта, Бен-Йеддер (Боаду, 57), Эмболо (Фолланд, 57).
"Трабзонспор": Чакыр, Ларсен, Бартра, Денсвил, Эльмали, Гамшик (Бакасетас, 56), Сиопис (Омюр, 72), Трезеге (Джанини, 72), Барди (Унювар, 82), Языджи (Бозок, 56), Макси Гомес.
Удаление: Макси Гомес (11).
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