"Монако" одержал уверенную победу в Лиге Европы

Теги монакотрабзонспор

"Монако" одержал уверенную победу в Лиге Европы

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Монако" на своем поле обыграл "Трабзонспор" со счетом 3:1.

Победу монегаскам принесли дубль Виссама Бен-Йеддера и гол Акселя Дисаси. У гостей отличился Анастасиос Бакасетас. Стоит отметить, что турки почти весь матч провели вдесятером из-за удаления Макси Гомеса.

"Монако" Монако – "Трабзонспор" Турция - 3:1 (2:0)
Голы: Бен-Йеддер, 14 - 1:0, Бен-Йеддер, 45 (с пенальти) - 2:0, Дисаси, 55 - 3:0, Бакасетас, 72 - 3:1

"Монако": Нюбель, Вандерсон (Марипан, 65), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин (Минамино, 73), Камара (Жан Лукас, 65), Фофана, Диатта, Бен-Йеддер (Боаду, 57), Эмболо (Фолланд, 57).

"Трабзонспор": Чакыр, Ларсен, Бартра, Денсвил, Эльмали, Гамшик (Бакасетас, 56), Сиопис (Омюр, 72), Трезеге (Джанини, 72), Барди (Унювар, 82), Языджи (Бозок, 56), Макси Гомес.

Удаление: Макси Гомес (11).

Не пропустите: "МЮ" с трудом обыграл "Омонию" в Лиге Европы. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Азмун может пропустить ЧМ-2022

Азмун может пропустить ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов