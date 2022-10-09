"Монако" одержал уверенную победу в Лиге 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Монпелье" со счетом 2:0.
Победу монегаскам принесли голы Бреля Эмболо и Майрона Боаду.
"Монако", набрав 20 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 12 очками остался на 10-й позиции.
"Монпелье" – "Монако" - 0:2 (0:1)
Голы: Эмболо, 45 - 0:1, Боаду, 80 - 0:2
"Монпелье": Омлин, Тшато (Сако, 82), Жюльен, Эстев, Коцца, Саванье, Ферри (Жермен, 82), Шотар (Файяд, 82), Мавидиди (Хазри, 62), Норден (Мауасса, 62), Ваи.
"Монако": Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 84), Аклиуш (Диатта, 46), Головин, Камара, Фофана, Бен-Йеддер (Минамино, 87), Эмболо (Боаду, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13