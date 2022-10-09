"Монако" одержал уверенную победу в Лиге 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Монпелье" со счетом 2:0.

Победу монегаскам принесли голы Бреля Эмболо и Майрона Боаду.

"Монако", набрав 20 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 12 очками остался на 10-й позиции.

"Монпелье" – "Монако" - 0:2 (0:1)

Голы: Эмболо, 45 - 0:1, Боаду, 80 - 0:2

"Монпелье": Омлин, Тшато (Сако, 82), Жюльен, Эстев, Коцца, Саванье, Ферри (Жермен, 82), Шотар (Файяд, 82), Мавидиди (Хазри, 62), Норден (Мауасса, 62), Ваи.

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 84), Аклиуш (Диатта, 46), Головин, Камара, Фофана, Бен-Йеддер (Минамино, 87), Эмболо (Боаду, 73).

Не пропустите: ПСЖ не смог обыграть "Реймс". | https://dailysports.net