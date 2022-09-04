"Монако" одержал сложную победу в Лиге 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграла "Ниццу" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Брель Эмболо.

"Монако", набрав 8 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 5 очками осталась на 16-й позиции.

"Ницца" - "Монако" - 0:1 (0:0)

Гол: Эмболо, 69 - 0:1

"Ницца": Шмейхель, Аталь (Лотомба, 34), Данте, Тодибо, Вити, Бар (Брайен, 76), Рэмзи (Бека-Бека, 55), Тюрам (Росарио, 46), Делор, Лаборд, Пепе (Диоп, 76).

"Монако": Нюбель, Агиляр (Вандерсон, 65), Сарр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин (Якобс, 90), Камара, Фофана, Эмболо, Диатта.

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