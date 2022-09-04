"Монако" одержал сложную победу в Лиге 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграла "Ниццу" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Брель Эмболо.
"Монако", набрав 8 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 5 очками осталась на 16-й позиции.
"Ницца" - "Монако" - 0:1 (0:0)
Гол: Эмболо, 69 - 0:1
"Ницца": Шмейхель, Аталь (Лотомба, 34), Данте, Тодибо, Вити, Бар (Брайен, 76), Рэмзи (Бека-Бека, 55), Тюрам (Росарио, 46), Делор, Лаборд, Пепе (Диоп, 76).
"Монако": Нюбель, Агиляр (Вандерсон, 65), Сарр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин (Якобс, 90), Камара, Фофана, Эмболо, Диатта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13