"Монако" одержал крупную победу в Лиге 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле разгромил "Нант" со счетом 4:1.
Победу монегаскам принесли хет-трик Виссама Бен-Йеддера и гол Брэля Эмболо. За гостей отличился Кайо Энрике, который забил в собственные ворота.
"Монако", набрав 17 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" с 7 очками остался на 16-й позиции.
"Монако" – "Нант" - 4:1 (3:0)
Голы: Эмболо, 2 - 1:0, Бен-Йеддер, 6 - 2:0, Бен-Йеддер, 28 - 3:0, Бен-Йеддер, 62 (с пенальти) - 4:0, Кайо Энрике, 79 (автогол) - 4:1
"Монако": Нюбель, Вандерсон (Марипан, 66), Дисаси, Бадиашиле (Сарр, 66), Кайо Энрике, Головин (Минамино, 66), Камара, Фофана (Матазо, 71), Диатта, Бен-Йеддер, Эмболо (Фолланд, 46).
"Нант": Лафон, Аппиа, Паллуа, Кастеллетто (Коршья, 30), Жиротто, Мерлен, Сиссоко (Дусе, 66), Чиривелья, Гессан (Бамба, 78), Ганаго (Блас, 66), Саймон (Мохамед, 65).
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