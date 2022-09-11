"Монако" обыграл "Лион" в Лиге 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Лион" со счетом 2:1.

Победу монегаскам принесли голы Бенуа Бадиашиле и Гильермо Марипана. У гостей отличился Карл Токо-Экамби.

"Монако", набрав 11 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 13 очками остался на пятой позиции.

"Монако" – "Лион" - 2:1 (0:0)

Голы: Бадиашиле, 55 - 1:0, Марипан, 63 - 2:0, Токо-Экамби, 81 - 2:1

"Монако": Нюбель, Вандерсон (Агиляр, 72), Марипан (Сарр, 68), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Камара, Фофана, Головин (Якобс, 86), Эмболо (Бен-Йеддер, 86), Диатта (Желсон Мартинш, 87).

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес (Шерки, 75), Лукеба, Тальяфико, Толиссо (Февр, 83), Какре (Дембеле, 62), Лепенан (Рен-Аделаид, 75), Тете, Ляказетт, Токо-Экамби.

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