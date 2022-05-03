"Монако" назвал "Реалу" цену на Тчуамени
Фото: твиттер Орельена Тчуамени/Автор неизвестен
"Монако" определился с ценой на полузащитника Орельена Тчуамени, которым активно интересуется мадридский "Реал", сообщает AS.
По сведениям источника, "монегаски" намерены получить за футболиста не менее 70 миллионов евро. Данная сумма не устраивает "Реал", который готов заплатить не более 50-60 миллионов.
В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Монако" 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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