"Монако" купил форварда "Ливерпуля"

Фото: сайт "Монако"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Монако" на официальном сайте объявила о переходе японского нападающего "Ливерпуля" Такуми Минамино.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро и она может увеличиться еще на три миллиона за счет бонусов. Футболист заключил с монегасками контракт до лета 2026 года.

27-летний Минамино выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Всего он провел за английский клуб 55 матчей во всех турнирах и забил 14 голов. За сборную Японии сыграл 42 матча и забил 17 мячей. Ранее играл за "Сересо Осаку" и "Ред Булл Зальцбург". Сдавался в аренду "Саутгемптону". 6-кратный чемпион Австрии, чемпион Англии, 4-кратный обладатель Кубка Австрии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги.

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