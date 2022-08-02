"Монако" Головина вступил в борьбу за защитника "Челси"

Фото: твиттер Маланга Сарра/Автор неизвестен

"Монако" проявляет интерес к французскому защитнику "Челси" Малангу Сарру, сообщает журналист Метт Лоу в своем твиттере.

По сведениям источника, монегаски намерены арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Фулхэм".

В прошлом сезоне 23-летний Сарр провел за "Челси" 21 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил четыре желтые карточки. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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