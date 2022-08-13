"Монако" Головина в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Франции "Монако" и "Ренн" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 59-й минуте счет открыл Гаэтан Лаборд, но вскоре равновесие восстановил Бреэль Эмболо. Стоит отметить, что монегаски почти весь матч играли в меньшинстве из-за удаления Юссуфа Фофана.
"Монако" – "Ренн" - 1:1 (0:0)
Голы: Лаборд, 59 - 0:1, Эмболо, 72 - 1:1
"Монако": Нюбель, Вандерсон (Бадиашиле, 82), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Головин (Якобс, 64), Жан Лукас, Фофана, Диатта (Желсон Мартинш, 81), Бен-Йеддер (Магасса, 17), Эмболо.
"Ренн": Манданда (Алемдар, 46), Траоре, Родон, Теате, Трюффер, Те (Дуэ, 76), Сантамария, Маер (Калимуэндо, 52), Бурижо (Сулемана, 80), Лаборд (Доку, 76), Терье.
Удаление: Фофана (15).
Не пропустите: "Марсель" усилился игроком "Ман Сити". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Милан" одержал уверенную победу в 1-м туре Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" с Роналду позорно проиграл "Брентфорду"
-
"Сельта" упустила победу над "Эспаньолом"
-
"Монако" Головина в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги 1
-
"Зенит" вырвал победу над ЦСКА
-
"Арсенал" в феерическом матче победил "Лестер"
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Борнмут" в АПЛ
-
"РБ Лейпциг" Тедеско вновь не сумел выиграть в Бундеслиге
-
"Астон Вилла" обыграла "Эвертон" в матче АПЛ
-
"Локомотив" спас ничью с "Крыльями" и отдалился от зоны вылета
-
"Галатасарай" ведет переговоры по трансферу форварда "Спартака"
-
"Манчестер Сити" отдал защитника "Марселю"
-
"Барселона" покупает Бернарду Силву
-
Де Лигт рассказал о том, чем "Бавария" отличается от "Ювентуса"
-
Новичок "Зенита" высказался о Путине
-
"Спартак" хочет подписать бразильца за 7 миллионов
-
1
Мбаппе рассказал, как относится к награде "Золотой мяч"
-
"Валенсия" арендовала хавбека "Барселоны"
-
"Ювентус" отдал защитника "Айнтрахту"
-
"Торино" договорился о трансфере защитника "Аякса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13