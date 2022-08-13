"Монако" Головина в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги 1

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"Монако" Головина в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Франции "Монако" и "Ренн" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет открыл Гаэтан Лаборд, но вскоре равновесие восстановил Бреэль Эмболо. Стоит отметить, что монегаски почти весь матч играли в меньшинстве из-за удаления Юссуфа Фофана.

"Монако" – "Ренн" - 1:1 (0:0)
Голы: Лаборд, 59 - 0:1, Эмболо, 72 - 1:1

"Монако": Нюбель, Вандерсон (Бадиашиле, 82), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Головин (Якобс, 64), Жан Лукас, Фофана, Диатта (Желсон Мартинш, 81), Бен-Йеддер (Магасса, 17), Эмболо.

"Ренн": Манданда (Алемдар, 46), Траоре, Родон, Теате, Трюффер, Те (Дуэ, 76), Сантамария, Маер (Калимуэндо, 52), Бурижо (Сулемана, 80), Лаборд (Доку, 76), Терье.

Удаление: Фофана (15).

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