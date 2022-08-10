"Монако" Головина усилился защитником "Челси"

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Монако" на официальном сайте объявила о переходе французского защитника "Челси" Маланга Сарра.

Монегаски арендовали футболиста за один миллион евро до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

23-летний Сарр выступал за "Челси" с 2020 года, провел за клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее играл за "Ниццу" и "Порту". Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Франции.

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