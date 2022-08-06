"Монако" Головина стартовал с победы в Лиге 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Страсбур" со счетом 2:1.

Победу монегаскам принесли голы Крепен Диатта и Софиан Диоп. У хозяев отличился Хабиб Диалло.

"Страсбур" – "Монако" - 1:2 (0:1)

Голы: Диатта, 42 - 0:1, Диоп, 53 - 0:2, Диалло, 65 - 1:2

"Страсбур": Зельс, Пьер-Габриэль (Делен, 46), Джику, Ньямси, Перрен (Ле Маршан, 66), Лиэнар (Жан, 82), Прцич, Томассон, Белльгард (Ахолу, 66), Ажорк (Гамейро, 66), Диалло.

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Желсон Мартинш (Вандерсон, 73), Жан Лукас, Диоп (Аклиуш, 66), Фофана, Якобс, Эмболо, Диатта (Матазо, 87).

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