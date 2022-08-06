"Монако" Головина стартовал с победы в Лиге 1

Теги страсбурмонако

"Монако" Головина стартовал с победы в Лиге 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Страсбур" со счетом 2:1.

Победу монегаскам принесли голы Крепен Диатта и Софиан Диоп. У хозяев отличился Хабиб Диалло.

"Страсбур" – "Монако" - 1:2 (0:1)
Голы: Диатта, 42 - 0:1, Диоп, 53 - 0:2, Диалло, 65 - 1:2

"Страсбур": Зельс, Пьер-Габриэль (Делен, 46), Джику, Ньямси, Перрен (Ле Маршан, 66), Лиэнар (Жан, 82), Прцич, Томассон, Белльгард (Ахолу, 66), Ажорк (Гамейро, 66), Диалло.

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Желсон Мартинш (Вандерсон, 73), Жан Лукас, Диоп (Аклиуш, 66), Фофана, Якобс, Эмболо, Диатта (Матазо, 87).

Не пропустите: "Лион" победил "Аяччо" в 1-м туре Лиги 1. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" одержал сложную победу в 1-м туре АПЛ

"Челси" одержал сложную победу в 1-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов