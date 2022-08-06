"Монако" Головина стартовал с победы в Лиге 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Страсбур" со счетом 2:1.
Победу монегаскам принесли голы Крепен Диатта и Софиан Диоп. У хозяев отличился Хабиб Диалло.
"Страсбур" – "Монако" - 1:2 (0:1)
Голы: Диатта, 42 - 0:1, Диоп, 53 - 0:2, Диалло, 65 - 1:2
"Страсбур": Зельс, Пьер-Габриэль (Делен, 46), Джику, Ньямси, Перрен (Ле Маршан, 66), Лиэнар (Жан, 82), Прцич, Томассон, Белльгард (Ахолу, 66), Ажорк (Гамейро, 66), Диалло.
"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Желсон Мартинш (Вандерсон, 73), Жан Лукас, Диоп (Аклиуш, 66), Фофана, Якобс, Эмболо, Диатта (Матазо, 87).
Не пропустите: "Лион" победил "Аяччо" в 1-м туре Лиги 1. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Челси" одержал сложную победу в 1-м туре АПЛ
-
Ройс принес победу "Боруссии" Дортмунд в 1-м туре Бундеслиги
-
"Монако" Головина стартовал с победы в Лиге 1
-
ЦСКА одержал крупную волевую победу в 4-м туре РПЛ
-
"Тоттенхэм" одержал крупную победу в 1-м туре АПЛ
-
"Айнтрахт" выдвинул условия "Ювентусу" по Костичу
-
"Ливерпуль" не смог выиграть в 1-м туре АПЛ
-
"Спартак" уверенно обыграл "Урал"
-
"Манчестер Сити" намерен подписать вингера "Андерлехта"
-
"Челси" нацелился на 19-летнего хавбека "Интера"
-
Мозес травмировался в матче с "Уралом"
-
В "Спартаке" рассказали о ходе восстановления Джикии
-
"Галатасарай" сделал повторное предложение Мертенсу
-
Гендиректор "Спартака" может покинуть клуб
-
1
Фигурист Плющенко хочет позвать в свою команду Путина
-
РФС может создать Ретро Кубок России
-
Игрок сборной Израиля прошел медобследование для "Динамо"
-
Гайч может остаться в ЦСКА: ему дали две недели проявить себя
-
Клопп недоволен расписанием АПЛ
-
УЕФА наказал клуб Черчесова за расистское поведение болельщиков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13