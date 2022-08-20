"Монако" Головина потерпел разгромное поражение в Лиге 1

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"Монако" Головина потерпел разгромное поражение в Лиге 1

Фото: твиттер "Ланса"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Франции "Ланс" на выезде разгромил "Монако" со счетом 4:1.

Победу гостям принесли голы Лои Опенда, Дейвера Мачадо, Секо Фофана и Уэсли Саида. У хозяев отличился Бенуа Бадиашиле.

"Ланс", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с 4 очками остался на седьмой позиции.

"Монако" – "Ланс" - 1:4 (1:2)
Голы: Опенда, 7 - 0:1, Мачадо, 38 - 0:2, Бадиашиле, 41 - 1:2, Фофана, 55 (с пенальти) - 1:3, Саид, 78 - 1:4

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 67), Жан Лукас (Сарр, 76), Матазо (Камара, 46), Диатта, Бен-Йеддер, Эмболо, Минамино (Головин, 56).

"Ланс": Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 81), Франковски (Кабо, 81), Фофана (Берг, 88), Абдул-Самед, Давид Кошта (Саид, 75), Сотока, Опенда (Ганаго, 75).

Удаление: Вандерсон (72).

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