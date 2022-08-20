"Монако" Головина потерпел разгромное поражение в Лиге 1
Фото: твиттер "Ланса"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Франции "Ланс" на выезде разгромил "Монако" со счетом 4:1.
Победу гостям принесли голы Лои Опенда, Дейвера Мачадо, Секо Фофана и Уэсли Саида. У хозяев отличился Бенуа Бадиашиле.
"Ланс", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с 4 очками остался на седьмой позиции.
"Монако" – "Ланс" - 1:4 (1:2)
Голы: Опенда, 7 - 0:1, Мачадо, 38 - 0:2, Бадиашиле, 41 - 1:2, Фофана, 55 (с пенальти) - 1:3, Саид, 78 - 1:4
"Монако": Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 67), Жан Лукас (Сарр, 76), Матазо (Камара, 46), Диатта, Бен-Йеддер, Эмболо, Минамино (Головин, 56).
"Ланс": Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 81), Франковски (Кабо, 81), Фофана (Берг, 88), Абдул-Самед, Давид Кошта (Саид, 75), Сотока, Опенда (Ганаго, 75).
Удаление: Вандерсон (72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13