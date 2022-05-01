"Монако" Головина одержал седьмую победу подряд в Лиге 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Анжер" со счетом 2:0.
Победу монегаскам принесли гол Виссама Бен-Йеддера и автогол Адбулайе Бамба.
"Монако" одержал седьмую победу подряд, и, набрав 62 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Анжер" с 35 очками остался на 15-й позиции.
"Монако" - "Анжер" - 2:0 (1:0)
Голы: Бамба, 42 (автогол) - 1:0, Бен-Йеддер, 61 - 2:0
"Монако": Нюбель, Агилар (Сидибе, 84), Марипан, Бадьяшиль, Энрике, Фофана, Матацо (Жан Лукас, 78), Диоп (Якобс, 46), Головин (Акличе, 84), Фолланд, Бен-Йеддер (Боадю, 78).
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|Реймс
|28
|41
|7
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|28
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
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|16
|Дижон
|28
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|28
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|Ним
|28
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|28
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|Тулуза
|28
|13