"Монако" Головина обыграл "Лилль" и ворвался в зону ЛЧ

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"Монако" Головина обыграл "Лилль" и ворвался в зону ЛЧ

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Лилль" со счетом 2:1.

Победу монегаскам принес дубль Орельена Тчуамени. В составе хозяев отличился Эйнджел Гомес.

"Монако", набрав 65 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Лилль" с 51 очком остался на 10-й позиции.

"Лилль" – "Монако" - 1:2 (0:1)
Голы: Тчуамени, 42 - 0:1, Гомес, 69 - 1:1, Тчуамени, 75 - 1:2

"Лилль": Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало (Брадарич, 87), Гудмундссон (Жегрова, 56), Андре, Онана, Бамба (Лихаджи, 90), Веа, Дэвид (Гомес, 56).

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Вандерсон, Головин (Якобс, 56), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Боадю, 66), Фолланд (Жан Лукас, 81).

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