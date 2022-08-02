"Монако" Головина не смог обыграть ПСВ в квалификации ЛЧ

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Монако" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Йоэй Верман, но во второй половине хозяев от поражения спас Аксель Дисаси.

Ответный матч состоится 9 августа в Нидерландах.

"Монако" Монако – ПСВ Нидерланды - 1:1 (0:1)

Голы: Верман, 38 - 0:1, Дисаси, 80 - 1:1

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Головин (Эмболо, 76), Фофана, Матазо, Якобс, Минамино (Диатта, 67), Бен-Йеддер (Диоп, 84), Фолланд (Желсон Мартинш, 76).

ПСВ: Бенитес, Мвене (Оппегор, 75), Обиспо, Тезе, Макс (Рамальо, 61), Сангаре (ван Гинкел, 78), Тил (Гутьеррес, 62), Верман, Сайбари (Симонс, 75), де Йонг, Гакпо.

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