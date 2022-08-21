"Монако" Головина нацелился на хавбека "Ювентуса"

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"Монако" Головина нацелился на хавбека "Ювентуса"

Фото: твиттер Дениса Закарии/Автор неизвестен

"Монако" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" и сборной Швейцарии Денису Закарии, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, монегаски рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется дортмундская "Боруссия".

25-летний Закария выступает за "Ювентус" с января 2022 года. Всего он провел за клуб 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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