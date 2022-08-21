"Монако" Головина нацелился на хавбека "Ювентуса"
Фото: твиттер Дениса Закарии/Автор неизвестен
"Монако" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" и сборной Швейцарии Денису Закарии, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, монегаски рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется дортмундская "Боруссия".
25-летний Закария выступает за "Ювентус" с января 2022 года. Всего он провел за клуб 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20