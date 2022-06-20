"Монако" Головина может подписать чемпиона Европы
Фото: твиттер Андреа Белотти/Автор неизвестен
"Монако" проявляет интерес к нападающему "Торино" и сборной Италии Андреа Белотти, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, монегаски намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно и готовы предложить ему контракт до лета 2026 года. Форвард может сменить клуб бесплатно, так как его контракт с "быками" истекает в конце июня. Также игроком интересуется "Милан".
В минувшем сезоне 28-летний Белотти провел за "Торино" 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Чемпион Европы-2020 в составе сборной Италии.
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