"Монако" Головина купил талантливого африканца за 15 млн евро

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Монако" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Ред Булл Зальцбург" и сборной Мали Мохамеда Камара.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил с монегасками контракт до лета 2027 года.

22-летний Камара выступал за "Ред Булл Зальцбург" с 2018 года, провел за клуб 76 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Также играл за "Реал Бамако", "Лиферинг" и "Хартберг". За сборную Мали сыграл 15 матчей и забил три гола.

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