Молодые футболисты "Сантоса" поразили сеть классным голом (видео)
Молодые футболисты бразильского "Сантоса" U13 забили потрясающий гол, который поразил пользователей по всему миру.
Талантливые футболисты продемонстрировали отличную технику и завершили атаку точным ударом пяткой.
Стоит отметить, что взрослая команда "Сантоса" неудачно выступает в нынешнем сезоне. После 27 туров клуб занимает лишь 12-е место в чемпионате Бразилии.
Не пропустите: Франция проиграла Дании в Лиге наций. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Реал" договорился с талантом дортмундской "Боруссии"
-
ПСЖ готов заплатить 30 млн евро за одного из лидеров "Интера"
-
Футболисты сборной Германии получат солидную награду в случае победы на ЧМ-2022
-
Молодые футболисты "Сантоса" поразили сеть классным голом (видео)
-
Месси ярко высказался о Мбаппе
-
Аллан покинул "Эвертон" и перебрался в ОАЭ
-
Дешам высказался о провале сборной Франции в Лиге наций
-
Главные новости дня: 25 сентября
-
Победы Нидерландов и Хорватии, поражение Франции: результаты Лиги наций 25 сентября
-
Нидерланды обыграли Бельгию в решающем матче Лиги наций
-
Хорватия обыграла Австрию и выиграла группу Лиги наций
-
Франция проиграла Дании в Лиге наций
-
Бускетс назвал лучшего игрока в мире
-
Ибрагимович снялся в фильме "Астерикс и Обеликс: Срединное царство" (видео)
-
1
Сестра Роналду ярко отреагировала на травму лица Криштиану в матче Лиги наций
-
"Лестер" хочет купить основного защитника "Интера"
-
"Атлетико" нашел замену Облаку в АПЛ
-
"Атлетико" готов продать Облака в "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" Киев одержало крупную победу в товарищеском матче. Гармаш сделал покер
-
"Реал" нацелился на лидера "Интера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18