Молодые футболисты "Сантоса" поразили сеть классным голом (видео)

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Молодые футболисты "Сантоса" поразили сеть классным голом (видео)

Молодые футболисты бразильского "Сантоса" U13 забили потрясающий гол, который поразил пользователей по всему миру.

Талантливые футболисты продемонстрировали отличную технику и завершили атаку точным ударом пяткой.

Стоит отметить, что взрослая команда "Сантоса" неудачно выступает в нынешнем сезоне. После 27 туров клуб занимает лишь 12-е место в чемпионате Бразилии.

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