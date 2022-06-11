Молодой талант Шахтера отказал "Ювентусу" и "Милану"

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Молодой талант Шахтера отказал "Ювентусу" и "Милану"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Молодой полузащитник донецкого "Шахтёра" Михаил Мудрик имел предложения от итальянских грандов "Милана" и "Ювентуса", но отверг их.

Как пишет UA-Футбол со ссылкой на Sempremilan.it, футболист сборной Украины намерен перейти в "Байер".

Мудрик сомневается, что будет получать постоянную игровую практику в итальянских клубах.

Transfermarkt оценивает стоимость украинского футболиста в € 9 млн. Его контракт с рассчитан до декабря 2026 года. 

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