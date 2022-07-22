Молодой талант "Крыльев Советов" перенесет операцию
Фото: твиттер "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
17-летний хавбек "Крыльев Советов" Сергей Пиняев перенесет операцию.
У молодого футболиста диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.
Ожидается, что хавбек пропустит не менее месяца, а при операционном вмешательстве – больше полугода.
Операцию собираются провести в России – сейчас врачи рассматривают именно такой вариант.
Пневмоторакс представляет собой обильное скопление газов или воздуха в плевральной полости, что в последствии приводит к нарушению естественной вентиляции легких и газообмена во время дыхания человека.
Не пропустите: "Барселона" вернулась к варианту с воспитанником "Реала". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Молодой талант "Крыльев Советов" перенесет операцию
-
ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в "Сантос"
-
"Саутгемптон" подписал форварда молодежной сборной Франции
-
У Роналду осталось два варианта продолжения карьеры
-
Болельщики "Реала" просят Переса вернуть Роналду
-
"Атлетико" отправил Витоло в аренду
-
"Зенит" улучшил позиции в мировом рейтинге клубов
-
"Барселона" нашла альтернативу Кунде
-
Аллер перенес операцию после обнаружения опухоли яичка
-
Мбаппе признали лучшим футболистом года
-
Дани Алвес стал игроком мексиканского "Пумас"
-
Еще один топ-клуб отказался от идеи подписать Роналду
-
Ляказетт пропустит матч "Лиона" из-за укусов ос
-
Широков рассказал, кого считает лучшим футболистом "Спартака"
-
Луис Суарес вернулся в свой родной клуб
-
Марсьяль не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом
-
Мане назван лучшим африканским футболистом года
-
Главные новости дня: 21 июля
-
"Аякс" купил талантливого португальца
-
Руни подписал экс-хавбека "МЮ" в "Ди Си Юнайтед"