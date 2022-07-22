Молодой талант "Крыльев Советов" перенесет операцию

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Молодой талант "Крыльев Советов" перенесет операцию

Фото: твиттер "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

17-летний хавбек "Крыльев Советов" Сергей Пиняев перенесет операцию.

У молодого футболиста диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Ожидается, что хавбек пропустит не менее месяца, а при операционном вмешательстве – больше полугода.

Операцию собираются провести в России – сейчас врачи рассматривают именно такой вариант. 

Пневмоторакс представляет собой обильное скопление газов или воздуха в плевральной полости, что в последствии приводит к нарушению естественной вентиляции легких и газообмена во время дыхания человека.

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