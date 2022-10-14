Молодого Роналду сравнили с Холандом

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Молодого Роналду сравнили с Холандом

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Легенда "МЮ" Пол Скоулз сравнил молодого Криштиану Роналду с форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

В частности, Скоулз вспомнил матч 2003 года, в котором "МЮ" играл со "Спортингом" португальца.

"Я никогда не думал, что он может забить 700 голов. Никогда не видел такого в молодом игроке. Если посмотреть, что он делал в "Реале", это сенсационный игрок.

Помню, как в августе 2003 года мы играли в предсезонке со "Спортингом". Я тогда подумал, что парень особенный. Он был другим, примерно как Холанд сейчас. Я не мог предположить, что он продолжит делать то, что показывал на поле тогда. Но то, чего он добился впоследствии, сенсационно", - сказал он.

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