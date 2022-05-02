Молодежная сборная России отстранена от Евро-2023

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил молодежную сборную России от чемпионата Европы 2023 года.

В отборочном турнире россияне успели провести шесть из восьми матчей и с 15 очками занимали второе место в группе. Теперь результаты матчей с участием сборной России будут считаться недействительными.

Ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезона, исключил сборную России из числа участников Лиги наций, а также отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

Не пропустите: Холанд близок к переходу в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru