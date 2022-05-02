Молодежная сборная России отстранена от Евро-2023
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил молодежную сборную России от чемпионата Европы 2023 года.
В отборочном турнире россияне успели провести шесть из восьми матчей и с 15 очками занимали второе место в группе. Теперь результаты матчей с участием сборной России будут считаться недействительными.
Ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезона, исключил сборную России из числа участников Лиги наций, а также отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.
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