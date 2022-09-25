Молдова вырвала победу над Лихтенштейном

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Молдова вырвала победу над Лихтенштейном

Фото: твиттер сборной Молдовы/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Молдовы на своем поле обыграла сборную Лихтенштейна со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес дубль Виктора Стынэ.

Молдова – Лихтенштейн - 2:0 (0:0)
Голы: Стынэ, 90+2 - 1:0, Стынэ, 90+4 - 2:0

Молдова: Челядник, Армаш, Болохан (Посмак, 85), Крэчун, Белоусов (Кожокару, 85), Рацэ, Ионицэ, Моцпан (Постолаки, 58), Домашкан, Николэеску (Стынэ, 76), Плэтикэ.

Лихтенштейн: Бюхель, Грюненфельдер, Хофер, Трабер, Геппель, Нетцер (Грабер, 67), Хаслер, Зеле (Хильти, 86), Бек (Lorenz, 86), Люхингер (Йылдыз, 56), Гасснер (Вольфингер, 56).

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