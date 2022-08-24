"Могло быть шесть-семь голов": Луческу подвел итоги матча "Динамо" с "Бенфикой"

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"Могло быть шесть-семь голов": Луческу подвел итоги матча "Динамо" с "Бенфикой"

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что его команда могла более крупно уступить "Бенфике" в ответной игре плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Ответный матч прошел вчера в Португалии и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

"Команда не готова играть на таком уровне. Перед матчем я сказал, что "Бенфика" сильнее нас, и сегодня был идеальный тест. В итоге могло быть шесть или семь голов. Между двумя командами большая разница.

Я не хочу искать оправданий. "Бенфика" в обоих матчах превзошла нас, несмотря на то что мы делали всё, что могли. Надеюсь, футболисты морально восстановятся после этой игры", - сказал тренер.

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