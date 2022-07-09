Могли подмешать наркотики: хавбека "Реала" и его жену ограбили на Ибице
Фото: твиттер Федерико Вальверде\Автор неизвестен
Хавбека "Реала" Феде Вальверде ограбили во время отдыха на Ибице, где он был со своей женой Миной Бонино.
В инстаграме женщина рассказала, что у них украли 10 тысяч евро наличными.
Супруга футболиста уверена, что им в еду подложили наркотические вещества.
"Когда мы вернулись домой, повар был уже там. Он сказал мне, что на данную минуту есть всего один ключ от дома, и он собирается взять его, чтобы пораньше сделать завтрак на следующий день, не доставляя нам беспокойств.
На следующий день я не смогла встать с кровати. Спустя час я смогла встать и увидела, что в гостиной лежат три моих сумки. Повсюду валялись мои вещи, у нас убиралась уборщица. Я открыла кошелек, и он был пуст. Повар сказал, что застал этот беспорядок, когда пришел готовить нам завтрак", – написала Бонино.
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