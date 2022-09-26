Модрич установил исторический рекорд сборной Хорватии

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Модрич установил исторический рекорд сборной Хорватии

Фото: твиттер Луки Модрича/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды.

Модрич отличился в возрасте 37 лет и 16 дней в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций против Австрии (3:1). По этому показателю он опередил бывшего полузащитника сборной Хорватии Нико Ковача, который забил гол в возрасте 36 лет и 327 дней.

Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года. Всего он провел за национальную команду 154 матча и забил 23 гола.

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