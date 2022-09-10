Модрич рассказал, думает ли о завершении карьеры

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Хавбек "Реала" Лука Модрич, которому на днях исполнилось 37 лет, не собирается заканчивать с футболом в ближайшее время.

По словам футболиста, он испытывает от своей работы огромное удовольствие, чем когда-либо.

"Это связано с моим возрастом — я знаю, что выступать на высоком уровне в такие годы довольно непросто, поэтому ценю то, что у меня есть. У меня спрашивают, в чём мой секрет, а я не знаю. Это получается естественным путем. Я живу футболом 24 часа в сутки, и это очень важно", — цитирует Модрича Marca.

В текущем сезоне хорват забил гол и отдал результативную передачу в четырёх матчах чемпионата Испании.

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