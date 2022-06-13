Модрич принес Хорватии победу над Францией
Фото: твиттер сборной Хорватии/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на выезде обыграла сборную Франции со счетом 1:0.
Единственный гол в начале встречи забил Лука Модрич.
Хорватия, набрав семь очков, занимает второе место в группе 1 Лиги А. Франция с двумя очками находится на последнем, 4-м месте.
Франция – Хорватия - 0:1 (0:1)
Гол: Модрич, 5 (с пенальти) - 0:1
Франция: Меньян, Кунде (Павар, 46), Кимпембе, Конате, Динь, Рабьо, Камара (Тчуамени, 46), Гендузи (Гризманн, 80), Нкунку (Коман, 73), Бензема, Мбаппе.
Хорватия: Ивушич, Станишич, Эрлич, Шутало, Юранович, Модрич, Ковачич (Сучич, 90), Брозович, Пашалич (Маер, 65), Брекало (Влашич, 73), Будимир (Крамарич, 73).
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