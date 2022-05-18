Модрич получил специальную награду в Испании

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Модрич получил специальную награду в Испании

Фото: твиттер Луки Модрича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич получил награду "Легенда" от испанского издания Marca.

Данная награда вручается в знак признания заслуг выдающихся спортсменов. 

36-летний Модрич в нынешнем сезоне провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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