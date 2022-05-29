Модрич подписал новый контракт с "Реалом"

Фото: твиттер Модрича\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" продлил контракт с 36-летним хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение хавбека с королевским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Отмечается, что стороны полностью договорились о новом контракте еще два месяца назад, но эта договоренность была устной. Теперь все необходимые бумаги подписаны и осталось дождаться лишь официального заявления "Реала".

Вчера Модрич вместе с "Реалом" завоевал очередную Лигу чемпионов. Для клуба она стала 14-й, для Луки - 5-й и все в составе "Мадрида".

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