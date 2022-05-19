Модрич поделился мнением по поводу частых камбэков "Реала" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Модрича\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мнением о частых камбэках королевского клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

"Очень сложно объяснить, что происходит на "Бернабеу" во время матчей Лиги чемпионов. Это действительно что-то волшебное. Мы никогда не сдаемся и боремся до конца, потому что именно этому учит "Реал". Сдаваться нельзя. Сложно это объяснить, особенно в этом году, когда у нас было много волшебных вечеров. Надеюсь, это всегда будет так.

Самый сложный камбэк – против "Сити". Времени уже почти не было, но команда и болельщики верили до конца, потому что это ДНК нашего клуба. И мы смогли сделать это. А самый веселый камбэк – против ПСЖ. Это были просто 15-20 минут безумия.

Очень сложно объяснить все, что происходит в Лиге чемпионов на "Бернабеу". Та игра с ПСЖ стала первым из множества волшебных вечеров, которые привели нас в Париж. Надеюсь, мы сможем выиграть еще одну Лигу чемпионов", - сказал хорват.

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