Модрич поделился мнением об Анчелотти
Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен
Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мнением о главном тренер королевского клуба Карло Анчелотти.
"Он топ-тренер. Один из лучших в истории этого вида спорта. Что в нем больше всего выделяется, так это его личность. Его образ жизни, его скромность, его отношение к людям, то, как он заботится об игроках, как он разговаривает с ними... это самое лучшее в Карло.
И, конечно, такая хорошая атмосфера у нас в том числе благодаря ему. Я надеюсь, что этот сезон закончится наилучшим образом, и это будет благодаря ему", - сказал Модрич.
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