Модрич поделился информацией о своем контракте и высказался о поступке Мбаппе
Фото: твиттер Модрича\Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал о ситуации со своим контрактом и высказался о ситуации с сорвавшемся перехода Килиана Мбаппе в королевский клуб.
"Мбаппе? Я не думаю, что нам стоит обсуждать эту тему. Есть только одна важная вещь – финал Лиги чемпионов. Нужно забыть и больше не говорить об этом, потому что это не имеет значения.
Я не был расстроен, потому что мы ничего не знали. У меня не было никаких ожиданий. Об этом много говорили в течение года, но мы ничего не знали. У нас впереди финал Лиги чемпионов, а это самое главное.
"Реал" по-прежнему будет на вершине, клуб важнее любого игрока, кого угодно, и нет необходимости зацикливаться на этом. Я думаю, что у нас очень хорошая команда, много игроков, которые могут сильно вырасти, которые провели отличный сезон и, возможно, ценят то, что у нас есть. Игроки, которые, возможно, станут великими звездами в будущем.
Я еще не продлил свой контракт, но надеюсь, что это скоро произойдет, мы с клубом общаемся, у нас прекрасные отношения. Я не буду поступать, как Мбаппе, конечно. Надеюсь, и клуб так со мной не поступит. Я шучу. У нас с клубом хорошие отношения, то, что должно случиться, случится", – сказал хорват.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
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|Бетис
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|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14