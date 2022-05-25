Модрич поделился информацией о своем контракте и высказался о поступке Мбаппе

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Модрич поделился информацией о своем контракте и высказался о поступке Мбаппе

Фото: твиттер Модрича\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал о ситуации со своим контрактом и высказался о ситуации с сорвавшемся перехода Килиана Мбаппе в королевский клуб.

"Мбаппе? Я не думаю, что нам стоит обсуждать эту тему. Есть только одна важная вещь – финал Лиги чемпионов. Нужно забыть и больше не говорить об этом, потому что это не имеет значения.

Я не был расстроен, потому что мы ничего не знали. У меня не было никаких ожиданий. Об этом много говорили в течение года, но мы ничего не знали. У нас впереди финал Лиги чемпионов, а это самое главное.

"Реал" по-прежнему будет на вершине, клуб важнее любого игрока, кого угодно, и нет необходимости зацикливаться на этом. Я думаю, что у нас очень хорошая команда, много игроков, которые могут сильно вырасти, которые провели отличный сезон и, возможно, ценят то, что у нас есть. Игроки, которые, возможно, станут великими звездами в будущем.

Я еще не продлил свой контракт, но надеюсь, что это скоро произойдет, мы с клубом общаемся, у нас прекрасные отношения. Я не буду поступать, как Мбаппе, конечно. Надеюсь, и клуб так со мной не поступит. Я шучу. У нас с клубом хорошие отношения, то, что должно случиться, случится", – сказал хорват.

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