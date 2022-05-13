Модрич - первый игрок после Месси, который сделал хет-трик из ассистов в Ла Лиге

Фото: твиттер Модрича\Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич в матче против "Леванте" (6:0) в рамках 36-го тура Ла Лиги отметился тремя результативными передачами.

После пасов 36-летнего хорвата забивали Ферлан Менди, Винисиус и Карим Бензема.

Также Модрич стал первым игроком, который сделал хет-трик из голевых передач за матч в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Последним игроком, сделавшим 3 ассиста за матч Ла Лиги, был Лионель Месси в феврале 2020 года в матче "Барселоны" с "Бетисом" (3:2).

Во всех матчах "Реала" в нынешнем сезоне Модрич оформил 14 результативных передач и забил шесть голов.

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