"Мне без разницы": Азмун не знал, что "Рубин" вылетел из РПЛ

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"Мне без разницы": Азмун не знал, что "Рубин" вылетел из РПЛ

Фото: твиттер Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский форвард Сердар Азмун признался, что не знал о вылете своего бывшего клуба "Рубина" в Первую лигу.

"Серьезно? "Рубин" вылетел в Первую лигу? Я не знал. Не, не знал. Я слежу за "Зенитом", чемпионом. А не за "Рубином". Смотри, "Зенит" никогда никакого зла мне не делал. А "Рубин" в своё время сделал мне плохо. Так что я не думаю о "Рубине".

Мне без разницы, вылетел он в Первую лигу или нет. Для меня главное, что "Зенит" стал чемпионом", — цитирует Азмуна Sport24. 

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